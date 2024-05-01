قوات الاحتلال الإسرائيلي تخلي مستوطنة بالضفة الغربية وتعتقل 30 مستوطنًا

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 30 مستوطنا خلال اشتباكات بالضفة في العربية اليوم الأربعاء، حسبما قال متحدث باسم شرطة الحدود الإسرائيلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تخلي مستوطنة غير قانونية في الضفة الغربية بالقرب من مدينة رام الله عندما تجمع العشرات من المستوطنين الإسرائيليين في الموقع وحاولوا منع عملية إخلاء المستوطنة، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية.

وقالت وسائل إعلام محلية نقلا عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية إنه تمت إقامة المستوطنة على أرض فلسطينية خاصة.

ويعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية بجانب ما يقدر بنحو 3 ملايين فلسطيني.

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في شهر فبراير ومارس الماضيين، عقوبات على مستوطنين متطرفين في الضفة الغربية بسبب اعتداءاتهم على الفلسطينيين.