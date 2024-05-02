"النشرة": حذر شديد بالقطاع الشرقي جنوبًا وسط تحليق للطيران الإسرائيلي فوق حاصبيا ومزارع شبعا

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، أنّ "حالًا من الترقّب والحذر الشّديديَن تسود المنطقة الحدوديّة في القطاع الشّرقي من ​جنوب لبنان​ هذا الصّباح، ​​​​​انطلاقًا من سهل المجيدية، الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتّى بلدة شبعا ومزارعها، وذلك بعد أن وسّعت القوّات الإسرائيليّة اللّيل الفائت دائرة اعتداءاتها ضدّ المنطقة، خاصّةً راشيا الفخار، حلتا، كفرشوبا والهبارية؛ ما تسبّب بتضرّر عدد من النّوافذ والأبواب الزّجاجيّة في راشيا الفخار والفرديس وشبعا".

وأشار إلى أنّ "الطيران التّجسّسي الإسرائيلي يواصل القيام بطلعات استكشافيّة على علو متوسّط فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلّة، وصولًا حتّى مرتفعات جبل الشيخ المشرفة على منطقة راشيّا الوادي والبقاعَين الشّرقي والغربي وإقليم التفاح".