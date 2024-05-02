عبداللهيان أكد أهمية لبنان ودوره بمحور المقاومة: لتفاهم الأحزاب والمجموعات اللبنانية لانتخاب رئيس

شدّد وزير الخارجيّة الإيرانيّة ​حسين أمير عبداللهيان​، خلال استقباله السّفير الإيراني لدى بيروت ​مجتبى أماني​، على "ضرورة استمرار الجهود لمتابعة توسيع العلاقات بين البلدين، لا سيّما في المجالات السّياسيّة والاقتصاديّة"، مؤكّدًا "أهميّة ​لبنان​ ودوره في محور المقاومة ضدّ الكيان الصّهيوني المعتدي".

وركّز على "ضرورة تفاهم الأحزاب والمجموعات اللّبنانيّة، لانتخاب رئيس للجمهوريّة في لبنان"، مشيرًا إلى أنّه "يبدو أنّ بلدان المنطقة مهتمّة بهذا الأمر أيضًا، وهي بصدد المساعدة على تسوية الموضوع".