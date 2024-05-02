لابيد: محاولة سموتريتش وبن غفير للاستيلاء على الجيش الإسرائيلي لن تنجح

اكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، ان "محاولة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للاستيلاء على الجيش الإسرائيلي لن تنجح".
ورأى أن "تعيين الضباط في الجيش دور وواجب رئيس الأركان ووزير الدفاع".
وكان قد دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالات من منصبه فهو لا يصلح لمواصلة عمله كوزير للدفاع".
ورأى ان "غالانت أحد المسؤولين عن فشل 7 تشرين الاول، وليس لديه تفويض بالموافقة على تعيين جنرالات وتشكيل هيئة الأركان".
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