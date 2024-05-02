الصليب الأحمر الدولي اعلن مقتل اثنين من سائقيه وإصابة ثلاثة من موظفيه في السودان

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، "مقتل اثنين من سائقيها وإصابة ثلاثة من موظفيها بإطلاق نار من مسلّحين في ولاية جنوب دارفور بغرب السودان".

واوضحت في بيان، أن فريقها "كان في طريق العودة... لتقييم الوضع الانساني في المجتمعات المتضررة من العنف المسلّح في المنطقة".