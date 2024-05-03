الدفاع المدني أنقذ مواطنا قبالة شاطئ الروشة

أنقذت عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني، الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، مواطنا علق على صخرة قبالة شاطئ الروشة في بيروت، ونقلته بواسطة زورق الى الشاطئ

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