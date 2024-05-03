الخارجية الإسرائيلية: نبحث فرض عقوبات على تركيا وقررنا تقليص العلاقات الاقتصادية بينها وبين السلطة الفلسطينية وغزة

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، "أننا نبحث فرض عقوبات على تركيا بسبب خرقها للاتفاقيات التجارية بين البلدين"، وذلك بعد تعليق أنقرة المبادلات التجارية مع تل أبيب على خلفية الحرب على غزة.

وكشفت الوزارة، "أننا قررنا تقليص العلاقات الاقتصادية بين تركيا والسلطة الفلسطينية وقطاع غزة".

وفي وقت سابق، أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنّ تعليق تركيا المبادلات التجارية مع إسرائيل يهدف إلى تل أبيب على وقف إطلاق النار في غزة.