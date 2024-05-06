فراس السواح: لا يمكن لكاتب عاقل أن يقارن نفسه بـ "طه حسين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أجاب الكاتب والمؤرخ السوري فراس السواح، عن سؤال "هل قصد أنه والدكتور يوسف زيدان أهم من الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي".

وقال "فراس": خلال تصريحات صحفية له في المؤتمر السنوي الثقافي، أنا رجل وكاتب عاقل ولا أعتقد أن كاتبًا عاقلًا يمكن أن يقول وهو جاد أنه أفضل من طه حسين، ولكن من وضعنا بهذه الورطة صديقي الدكتور يوسف زيدان، حيث أراد أن يقدمني في الجلسة الأولى؛ فسأل سؤال غريب، هل أنت أهم من طه حسين؟.. ظننته يمزح وأجبته بدعابة أنني وهو أهم من طه حسين.

من جانبه، رد الدكتور يوسف زيدان: أنا اندهشت كأن الناس مستكترة وتذكرت الدكتور جابر عصفور لما صدرت رواية عزازيل واحتفى بها العالم كله، في ذلك الوقت كتب عنها 4 مقالات في جريدة الحياة بعنوان "ثقافة مريضة"، وجاء مضمونها " رواية مثل هذه في الأدب العربي ونهاجم فيها؟".

وتابع "زيدان": يجب أن نتعالج من هذه الأمراض الثقافية، واللي بيهاجم دا لا شفت الجلسة ولا عارف السياق بتاع الجلسة ماشي إزاي، والكلام جاد جدًا وأنا من أشد الناس احتفاءًا بطه حسين وبعمل ندوات كل يوم أربعاء من أجل "حديث الأربعاء"، ولدي كتابات كثيرة عنه وحاضرت من أجل مستقبل الثقافة في مصر.

وواصل: أعداء الثقافة والفكر والتطوير يترصدون؛ فيلتقطون إشارة شاردة، و"فراس السواح"، جاد طول الوقت، ونحن نتواصل مع طه حسين، وعلى سبيل كسر هذه جدية قلت له أنت أهم أم طه حسين ورد، وفوجئنا بالحرائق تشتغل، مضيفًا:"ضجيج بلا طحن ورماد بدون نار".

وأكمل الدكتور يوسف زيدان: ناقشنا الإطلاق في مجلس الأمناء وكلانا عضو فيه، واستقرينا على أن يكون اليوم الأول بالكامل عن طه حسين كأننا نشير إلى التواصل؛ فإذا بالأمر يشتهر عالميًا.

وأجاب الكاتب والمؤرخ السوري فراس السواح على تساؤل: "هل أنت مغرور"؛ فقال: قلت أنا رجل وكاتب عاقل ولا يمكن لكاتب عاقل أن يقارن نفسه بطه حسين".

وفي نفس السياق، أجاب الدكتور يوسف زيدان قائلًا: سيبك من إني مغرور ولا متواضع، الأخ اللي اتهمني بكدا يمكن مفيش صلة شخصية، بس أنا عارف أنه كاتب كويس يمكن نلتقي، وأخوه كان صديقي أوي، ولما نلتقي هيعرف إن مفيش الغرور والحاجات دي، وموضوع طه حسين أكبر من الأحكام الشخصية، هو أنا مغرور ولا متواضع؟ إيه دخل ده في مكانة طه حسين".

ووجه "زيدان"، المواطنين: اهدئوا قليلًا ولما تشوفوا مانشيت تتبعوا الموضوع والجلسة بالكامل يمكن تلاقوا كلام مفيد أكثر من الهرج الذي تم نشره، سواء متن الجهد والعمل الذي بذل خلال العام ونصف الماضي لإطلاق هذه المؤسسة؛ لتحريك الرواكد الثقافية العربية، ولا يعقل أن نبدأ هذا بالهجوم والتعالي على طه حسين، العلامة الكبرى للثقافة العربية في القرن الـ20".

واختتم الكاتب والمؤرخ السوري فراس السواح: جئت إلى القاهرة حتى أشارك بإحتفالية طه حسين؛ فهل جئت إلى هنا لكي أقول أنني أفضل من طه حسين؟

وكان، الكاتب والمؤرخ السوري فراس السواح، أثار في الساعات الماضية جدلًا واسعا، عقب إدلائه بتصريحات في أحد المؤتمرات الثقافية، ذكر فيها أنه والدكتور يوسف زيدان، أهم من الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي الكاتب، الأمر الذي أثار انتقاد العديد من الأدباء والمثقفين، كما تصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي.

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