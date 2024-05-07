نقابة محرري الصحافة: القرار الاسرائيلي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة يشي بأن العدو بصدد ارتكاب مجازر جديدة

اعتبرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، أن "القرار الاسرائيلي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة الاخبارية وحظر بثها، يشي بأن العدو الصهيوني بصدد ارتكاب مجازر جديدة لا يريد أن يوثقها الاعلام وينشرها أمام أعين العالم الذي أدانه سابقاً وسيدينه مجدداً".
واستنكرت "بشدة وترفض ممارسات العدو الصهيوني"، مؤكدة "وقوفها إلى جانب قناة الجزيرة والزملاء العاملين فيها، وستسعى إلى جانب باقي نقابات الصحافيين في الضغط من أجل تسريع مسار الدعاوى المقامة أمام أعلى الهيئات القضائية والقانونية الدولية ضد إسرائيل بالجرائم التي ارتكبتها وفي مقدمها اغتيال الزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة".
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