أشار رئيس حزب "التّوحيد العربي" ​وئام وهاب​، إلى "أنّني أعرف محبّة الرّئيس السّوري ​بشار الأسد​ للسويداء وأهلها، وهو الّذي رفض ضربة كفّ واحدة في ​السويداء​ برغم كلّ ما حصل"، لافتًا إلى أنّ "من منطلق محبّتي لكم يا أهلي، أقول إنّ ما يجري في المنطقة كبير وخطير، وهناك دول قد تزول، فلا يجب أن نكون وقودًا في مشاريع كبيرة وندفع الثّمن؛ وهذه نصيحة للتّاريخ".

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب لأهالي السويداء: ما يجري بالمنطقة خطير ولا يجب أن نكون وقودًا بمشاريع كبيرة وندفع الثمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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