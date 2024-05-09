وفدا حماس وإسرائيل غادرا القاهرة بعد يومين من المفاوضات وجهود الوسطاء مستمرة

ياسر رشاد - القاهرة - قال مسؤولون في حركة حماس لموقع"الشرق" إن "وفد حماس غادر العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، عائداً إلى الدوحة.

وأضاف المسؤولون أن هذه الجولة من المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي لم تحرز التقدم المطلوب من اجل التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة، وإتمام صفقة تبادل الأسرى والرهائن بين الجانبين".

فيما أفاد مصدر رفيع المستوى بأن الجانب المصري جدد تحذيره للمشاركين بالمفاوضات من خطورة التصعيد حال فشل المحادثات بالوصول إلى اتفاق هدنة، وتابع "الجهود المصرية وجهود الوسطاء مستمرة في تقريب وجهات نظر الطرفين، خاصة في ظل التطورات الأخيرة بقطاع غزة".

وقال المسؤولون إن "الجانب الإسرائيلي رفض صيغة وقف إطلاق النار الدائم التي جاءت في الاتفاق الأخير الذي وافقت عليه الحركة"

وعبر أكثر من مسؤول في الحركة عن اعتقادهم بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصمم على رفض الاتفاق ومواصلة الحرب حرصاً على مصالحه الشخصية المتمثلة في البقاء على رأس الحكومة الإسرائيلية بما يضمن له التمتع بالحصانة اللازمة لحمايته من السجن حال إدانته في قضايا فساد ينظرها القضاء الإسرائيلي".

وفي السياق أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق, في بيان، "رفض الحركة لمطلب إسرائيل تغيير بنود الاتفاق الذي أقرته مطلع هذا الأسبوع" وتابع "نؤكد التزامنا وتمسكنا بموقفنا بشأن الورقة الأخيرة التي قدمها الوسطاء".

سلوفينيا تعتزم الاعتراف بـ"الدولة الفلسطينية" في موعد أقصاه 13 يونيو

قالت حكومة سلوفينيا وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إنها تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، غير أن ليوبليانا أشارت إلى أن "هذا الاعتراف سيكون مرهونا بإحراز تقدم في المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين بشأن الاعتراف بفلسطين ضمن حدود 1967 أو أي حدود أخرى تتفق عليها إسرائيل وفلسطين".

وقالت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فاجون، في تصريحات للصحفيين، إن الحكومة بدأت بالفعل إجراءات الاعتراف بدولة فلسطين.وأشارت الوزيرة فاجون إلى أن قرار الاعتراف سيتم طرحه إلى البرلمان السلوفيني حتى 13 يونيو الوشيك، وشددت على أن "هذا القرار خطوة لا رجعة فيها، فيما أعربت عن سعادتها من عزم الحكومة الاعتراف بفلسطين".

وإذا نفذت سلوفينيا قرارها، فستكون أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعترف بالدولة الفلسطينية، منذ السويد في عام 2015. وستنضم بعد ذلك، من بين دول أخرى، إلى بلغاريا ورومانيا والمجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وقبرص وإيطاليا وحتى بولندا، على سبيل المثال لا الحصر، الأوروبيين.

كما أن اعتراف سلوفينيا بالدولة الفلسطينية سيكون مرهونا "بمزيد من التقدم في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن، ومزيد من جهود الإصلاح وتمكين السلطة الفلسطينية، والهدف هو حل الدولتين".

وأشارت الحكومة السلوفينية إلى أنها ستقوم بتقييم كيفية تنفيذ الشروط المحددة، في موعد أقصاه 13 يونيو الوشيك، وإذا تم إحراز تقدم، فسوف تقترح على الجمعية الوطنية الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومن المتوقع أيضًا أن تنضم إسبانيا وأيرلندا ومالطا، وهي أيضًا أعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى هذه المبادرة.

وقال رئيس الوزراء السلوفيني روبرت جولوب: "إن الفظائع التي نشهدها كل يوم في غزة لا يمكن التسامح معها ويجب أن تتوقف، ويهدف قرار اليوم إلى وضع حد لها في أسرع وقت ممكن".

وقالت وزارة الخارجية السلوفينية: “إن سلوفينيا تبعث برسالة واضحة حول الحاجة إلى إحلال السلام في الشرق الأوسط وحل الدولتين”.



