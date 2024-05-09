سعر الدولار مقابل الجنيه يتراجع في 7 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه مع نهاية تعاملات اليوم الخميس في 7 بنوك، مقارنة بأسعار أمس.

سعر الدولار بنهاية التعاملات

البنك الأهلي المصري: 47.30 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.30 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.30 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.30 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.30 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.60 جنيه للشراء، و47.70 جنيه للبيع.