الإحصاء: 864 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن في 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان يوم الخميس، عن قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال 2023، حيث سجلت 864 مليون دولار مقابل 990 مليون دولار في 2022.

واليوم، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وحسب البيان، بلغت قيمة صادرات مصر للأردن نحو 658 مليـون دولار في 2023 مقابل 732 مليون دولار في عام 2022 .

وبلغت قيمة واردات مصر من الأردن نحو 206 ملايين دولار خلال عام 2023 مقابل 259 مليون دولار خلال عام 2022 .

وجاءت أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الأردن خلال عام 2023 كالتالي:

1. وقود وزيوت معدنية بقيمة 107 ملايين دولار.

2. محضرات خضر وفواكه وأغذية بقيمة 73.4 مليون دولار.

3. خضر وفواكه بقيمة 60.6 مليون دولار.

4. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 40.6 مليون دولار.

5. ملابس جاهزة بقيمة 41 مليون دولار.

وجاءت أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الأردن خلال عام 2022 كالتالي:

1.أسمدة بقيمة 105.6 مليون دولار.

2. منتجات الصيدلة بقيمة 21.8 مليون دولار.

3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 16 مليون دولار.

4. مجموعات سلعية متنوعة بقيمة 48.6 مليون دولار.