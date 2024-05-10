حريق في حي المشاع بين المنصوري ومجدل زون بسبب ارتفاع درجات الحرارة

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور، بأن "حريقا هائلا اندلع في حي المشاع بين بلدتي المنصوري ومجدل زون بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وامتد على مساحة واسعة".

واشارت الى ان "فرق الدفاع المدني في الهيئة الصحية وجمعية الرسالة تعمل على إخماده".