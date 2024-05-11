إعلام إسرائيلي عن ضباط إسرائيليين: لن يكون لسكان الشمال منازل يعودون إليها بسبب ضربات حزب الله

ذكر ضباط إسرائيليون كبار لوسائل إعلام إسرائيلية، أن "ضربات حزب الله أدت لأضرار من شأنها أن تؤخر عودة الإسرائيليين إلى الشمال"، وفق ما نقلت قناة "الجزيرة".

وقال الضباط "لن يكون لسكان الشمال منازل يعودون إليها بسبب ازدياد ضربات حزب الله"، موضحين أن "حزب الله يرد على القصف الإسرائيلي بقصف مباشر ويسبب أضرارا كبيرة".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "ضباطا اقترحوا مضاعفة التدمير في لبنان ردا على ضربات حزب الله التي تهدم منازل إسرائيليين".

ويأتي ذلك بعد ضربات صاروخية نفذها حزب الله على المستوطنات الإسرائيلية ردا على اعتداءات طالت المدنيين في القرى الجنوبية.

في وقت سابق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن حرائق مستمرة في محيط مستوطنة كريات شمونة بعد استهدافها بالصواريخ من قبل "حزب الله الجمعة.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أكّدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأنّ الهجمة الصاروخية التي نفذها "حزب الله" على كريات شمونة "أدت إلى أضرار كبيرة".

وكان قد أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين وآخرها في طيرحرفا، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة كريات شمونة بصلية من صواريخ الكاتيوشا".