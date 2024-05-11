إعلام إسرائيلي: حرائق مستمرة في محيط كريات شمونة بعد استهدافها بالصواريخ

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن حرائق مستمرة في محيط مستوطنة كريات شمونة بعد استهدافها بالصواريخ من قبل "حزب الله الجمعة.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أكّدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأنّ الهجمة الصاروخية التي نفذها "حزب الله" على كريات شمونة "أدت إلى أضرار كبيرة".
وكان قد أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين وآخرها في طيرحرفا، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة كريات شمونة بصلية من صواريخ الكاتيوشا".
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