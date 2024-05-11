الجيش الإسرائيلي دعا سكان بعض المناطق والأحياء في شمال غزة وشرق رفح إلى الإخلاء فورًا

طلب المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، أفيخاي أدرعي، من جميع السكان والنّازحين المتواجدين في منطقة جباليا وأحياء السّلام والنور وتل الزعتر ومشروع بيت لاهيا ومعسكر جباليا وعزبة ملين والروضة والنزهة والجرن والنّهضة والزّهور، "التوجّه فورًا إلى المآوي غرب مدينة ​غزة​".

وتوجّه إليهم في تصريح، قائلًا: "تتواجدون في منطقة قتال خطيرة"، زاعمًا أنّ "حركة حماس تحاول إعمار قدراتها في المنطقة، ولذلك سيعمل الجيش بقوّة شديدة ضدّ المنظّمات الإرهابيّة في المنطقة الّتي تتواجدون فيها، ولذلك كلّ من يتواجد في تلك المناطق يعرّض نفسه وعائلته للخطر".

كما دعا أدرعي، "بعض الأحياء الأخرى في شرق رفح، إلى التّوجّه فورًا إلى المنطقة الإنسانيّة الموسّعة في المواصي".