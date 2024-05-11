أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 481 ألفا و30 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - جنود من أوكرانيا

الخليج 365_وكالات

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 481 ألفا و30 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، بعدما تم رصد مقتل 1320 جنديًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية – حسب ما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية – أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و449 دبابة و14 ألفا و353 من المركبات المدرعة و12 ألفا و442 من النظم المدفعية و1064 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و796 من أنظمة الدفاع الجوي و349 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا 2040 من المعدات الخاصة و9 آلاف و868 طائرة مسيرة وغواصة و16 ألفا و755 من المركبات وخزانات الوقود”.

من جهته، أكد وزير العدل الأوكراني دينيس ماليوسكا، أن بلاده تحتاج إلى مئات المليارات للفوز في حربها ضد روسيا لأن الجيش الأوكراني يحتاج إلى المزيد من الدعم العسكري.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن ماليوسكا قوله – في تصريحات صحفية عقب حضوره اجتماع وزراء العدل في دول مجموعة السبع في مدينة البندقية الإيطالية – “إذا كنا نتحدث عن احتياجات أوكرانيا واحتياجات الحرب، العسكرية وغير العسكرية، فإن 3 مليارات يورو هي في الواقع لا شيء تقريبًا، نحتاج إلى مئات المليارات من أجل الانتصار”.

وأضاف أن الحكومة الأوكرانية ترغب حقا في الحصول على مصادرة كاملة للأصول الروسية لأنه أمر قانوني ويمثل النهج الوحيد الذي سيكون حاسما لتسوية الحرب مع روسيا.

يذكر أنه منذ التدخل العسكري الروسي واسع النطاق في أوكرانيا في فبراير 2022، قام الاتحاد الأوروبي بحظر أكثر من 200 مليار يورو من أصول الدولة الروسية لمساعدة جهود التعافي في أوكرانيا.