محمد اسماعيل - القاهرة - لاتفيا وفنلندا: سنتابع بهدوء وعن كثب خطط الحدود البحرية الروسية

ريجا (د ب أ)

ذكر رئيسا وزراء لاتفيا وفنلندا أن بلديهما سيحافظان على رد هادئ وقائم على الحقائق، تجاه مشروع تشريع مفاجئ لروسيا لإعادة ترسيم حدودها البحرية في بحر البلطيق.

وقالت رئيسة وزراء لاتفيا "إيفيكا سيلينا" في ريجا، بعد محادثات مع نظيرها الفنلندي "بيتيري أوربو" إنه: "من الواضح أن روسيا تتطلع نحو سبل جديدة لتحركات هجين، على حدود الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي(ناتو)، يجب بالطبع أن نكون يقظين ونرد بناء على حقائق وسنواصل متابعة التطورات عن كثب".

كان بيتري أوربو قد قال في وقت سابق إن روسيا "ربما تختبر" الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي(ناتو)، على حدودها الغربية بتحركات أخيرة لها صلة بترسيم حدودها.

وفي حديثه في ريجا، اليوم الجمعة، خلال زيارته إلى لاتفيا ذكر أوربو "يتعين أن نستعد بشكل جيد ضد جميع أنواع التهديدات، القادمة من روسيا" بينما أضاف أن روسيا "ستبقى أهم تهديد مباشر" للأمن الأوروبي.

تأتي تصريحاته، في أعقاب حادث وقع أمس الخميس، حيث اتهمت سلطات الحدود الاستونية نظيرتها الروسية بإزالة مجموعة من علامات عائمة في "نهر نارفا" الذي يفصل بين الدولتين.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أثار اقتراح وزارة الدفاع الروسية لتعديل حدود البلاد على بحر البلطيق ومياهها الإقليمية ردود فعل حادة من ليتوانيا وفنلندا.

وتمت إزالة الوثيقة التي تحدد مسودة الاقتراح لاحقًا من موقع إلكتروني حكومي بدون تفسير.