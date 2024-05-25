مظاهرات في تل أبيب والقدس وقيساريا للمطالبة بعقد صفقة تبادل أسرى وإقالة حكومة نتانياهو

تشهد تل أبيب والقدس وقيساريا تظاهرات للإسرائيليين للمطالبة بعقد صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس" وإقالة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وكانت قد ذكرت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، أنّه "لن تكون هناك صفقة تبادل (أسرى مع حركة "حماس") دون وقف الحرب"، على قطاع غزة.

ولفتت العائلات، إلى أنّ "نظرية القضاء على حماس وتحرير الأسرى معًا فشلت"، وأشارت إلى أنّ "غالبية الإسرائيليين يدعمون وقف الحرب مقابل إعادة الأسرى".

في وقت سابق من اليوم، وجّهت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس" رسالة لعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، خلال نشرها مقطع فيديو يُظهر أسرى قتلوا جرّاء القصف الإسرائيلي وآثار ذلك على أجسادهم، حيث أوضحت "القسام" أنّ "جيشكم، بأوامر من (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو، أهان كرامة أبنائكم أحياء وأمواتا"، مشددة على أنّ "الوقت ينفد".

ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مسؤول إسرائيلي، قوله إنّ "مجلس الحرب يجتمع غدًا لبحث مفاوضات صفقة الأسرى"، موضحًا أنّ "اجتماع مجلس الحرب غدًا يأتي بعد التقدّم في المباحثات التي أجريت في باريس".

وفي وقت سابق، كشف مسؤول إسرائيلي لموقع "أكسيوس"، أنّه "تقرر استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل وفق مقترحات جديدة بوساطة المصريين والقطريين".

وذكر المسؤول الإسرائيلي، قوله إنّ "مدير الموساد دافيد برنياع عاد إلى إسرائيل بعد اجتماعه مع مدير "سي آي إيه" وليامز بيرنز ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن في باريس".

ولفت إلى أنّ "بيرنز اتفق مع مدير الموساد ورئيس وزراء قطر على استئناف محادثات الأسرى"، مع حركة "حماس"، موضحًا أنّ "الجهات الثلاثة ناقشت في باريس صيغة للسماح باستئناف المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى".

إلى ذلك، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلًا عن مصادر، بأنّ "المباحثات في باريس كانت ناجحة جدا وجرى التوافق على تحريك مفاوضات التبادل"، موضحة أنّه "علينا التحلي بالواقعية ولا نريد أن نصل لحالة الجمود لأن الوقت بالنسبة للأسرى بدأ ينفد".

وكان قد نقل موقع "أكسيوس" عن مصدر أميركي، إشارته إلى أنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "فوجئت بإعلان إسرائيل بشأن استئناف مفاوضات الأسرى"، وذلك عبر الوساطة المصرية والقطرية مع حركة "حماس".

وقال المصدر: "أُحرز تقدم خلال اجتماع باريس بين مدير "سي آي إيه" وليامز بيرنز ومدير الموساد دافيد برنياع ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن"، إلّا أنّه أوضح أنّ "اجتماع باريس ناقش إمكانية استئناف مفاوضات الأسرى دون تحديد موعد لعقد جولة جديدة".

ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول وفشل مفاوضات سابقة بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أمس الجمعة، بأنّ "مجلس الحرب أقر تسوية بشأن عدد الأسرى الذين سيطلق سراحهم، لكن هناك نقاط محل خلاف مع حماس".

ويواجه نتانياهو وحكومته ضغوطًا من سياسيين إسرائيليين وعائلات الأسرى من أجل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، إلا أن نتانياهو يصرّ على مواصلة الحرب الأمر الذي يُعرقل المفاوضات حيث تؤكّد "حماس" على ضرورة ضمان وقف إطلاق النار في أي صفقة.