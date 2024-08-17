كمين قسامي مُحكم يقضي على ضابط وجندي جنوب غزة

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت القناة 12 العبرية، بعض التفاصيل عن كمين القسام الذي قُتل فيه ضابط وجندي جنوبي مدينة غزة.

وفي السطور التالية ابرز النقاط التي كشفتها:

تم تفجير عبوة ناسفة بقوة دعم لوجستي ما أدى لإصابة عدد من الجنود.

بعد التفجير خرج 3 مقاومين من مبنى قريب وهاجموا القوة بالنيران.

لم يتمكن الاحتلال من استهداف المقاومين الذين نفذوا العملية.

المقترح الأميركي

وأفادت القناة 12 العبرية، بأنه أمريكا اقترحت خلال مفاوضات الدوحة قائمة الأسرى الذين سيتم إطلاقهم ومواعيد الإطلاق، وكذلك قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل أسير، وسيتم إطلاق سراح النساء والجنود أولا، وستكون هناك أولوية لإطلاق سراح الرهائن الأحياء.

كما اقترحت واشنطن، إطلاق سراح أفرا منغستو وهشام السيد الذين أسرتهما حماس قبل سنوات، ويتضمن المقترح قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل أسير إسرائيلي، ومن بينهم 47 أسيرا أطلق سراحهم في صفقة شاليط وأعيد سجنهم في السنوات الأخيرة.

كما تم تقديم ملخصات أكثر تفصيلا عن تحركات الجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة في قطاع غزة، خلال فترة الهدنة ووقف إطلاق النار.

وأشارت القناة 12 إلى أن قضية محور نتساريم لم تطرح في الوثيقة الأميركية التي قدمت في الدوحة، وسيتم مناقشتها أثناء زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل.

وتحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الوسطاء يسعون لسد فجوات ، حول أسماء الأسرى وأسماء الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم إضافة الى مناقشة مسألة رفح ومحور فيلادلفيا.

بنيامين نتنياهو

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا اليوم السبت، أن فريق التفاوض الإسرائيلي أبدى "تفاؤلا حذرا" بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق حول الرهائن في غزة.

وأضاف في البيان أن "الفريق عبر لرئيس الوزراء عن تفاؤل حذر بشأن إمكانية إبرام اتفاق على أساس أحدث مقترح أمريكي".

ولفت المكتب إلى انه يأمل في أن تؤدي الضغوط الشديدة على حركة حماس من الولايات المتحدة والوسطاء الدوليين إلى إنهاء معارضتها للاقتراح الأمريكي والسماح بتحقيق انفراجة