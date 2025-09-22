لبنان - 5 شهداء في قصف إسرائيلي على بنت جبيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ، مساء اليوم الأحد 21 أيلول / سبتمبر 2025 ، استشهاد 5 مواطنين بينهم أطفال وإصابة عدد آخر ، في قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية في بلدة بنت جبيل جنوب لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة على مدينة بنت جبيل، أدّت إلى سقوط خمسة شهداء".

وأكّدت الوزارة أن "من بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب شخصان بجروح".

وقبل ذلك، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، "بوقوع إصابات حرجة، بينهم أطفال في الغارة التي نفذتها مسيرة معادية في مدينة بنت جبيل، والتي استهدفت دراجة نارية، قبل قليل".

كما قتلت إسرائيل، الجمعة الماضي، شخصين وأصابت 11 آخرين، بقصف استهدف سيارتين جنوبي لبنان؛ وجاء الاغتيال حينها، غداة شن إسرائيل غارات جوية مكثفة على 5 بلدات جنوبي لبنان، وهو ما ندد به الجيش اللبناني، محذرا من أن هذا التصعيد يعرقل تنفيذ خطته العسكرية المتعلقة بالانتشار وحصرية السلاح جنوب منطقة نهر الليطاني.

المصدر : وكالات