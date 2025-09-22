إعصار "راجاسا" يشل حركة النقل في "تايوان الصينية"

ابوظبي - سيف اليزيد - تسبب إعصار راجاسا في تعطيل حركة النقل الداخلي بتايوان الصينية، اليوم الاثنين، ما أدى إلى إلغاء جميع الرحلات الجوية إلى الجزر النائية بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي).

وأفادت وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه)، اليوم الاثنين، بأن قد تم تعليق 88 من خدمات العبارات التي تتحرك في 13 مساراً، بحسب ما أعلنته شركات النقل المحلية وسلطات النقل.



وعلى صعيد متصل، أعلنت شركتا "يو إن آي إيروايز" و"ماندرين إيرلاينز" إلغاء جميع الرحلات التي كانت مقررة بعد الساعة 12 ظهراً بين "تايوان الصينية" والجزر الساحلية، بينما تم تعليق الرحلات الجوية إلى هوالين وتايتونج في شرق "تايوان الصينية" طوال اليوم. نصحت الشركتان المسافرين بالتحقق من التحديثات عبر الإنترنت قبل التوجه إلى المطار.