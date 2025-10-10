السيسي يدعو ترامب إلى حضور توقيع اتفاق غزة حال التوصّل إليه

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن مفاوضات شرم الشيخ بشأن غزة تسير بشكل إيجابي، مؤكداً أن مصر تبذل جهوداً متواصلة لإنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق يحقق السلام والاستقرار في المنطقة.

وخلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، وجّه السيسي دعوة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحضور مراسم توقيع الاتفاق في حال التوصل إليه على الأراضي المصرية، معرباً عن تقديره لجهود الإدارة الأميركية في دعم مسار التهدئة.

وقال الرئيس المصري: "أوجه رسالة للرئيس ترامب لمواصلة دعمه من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن غزة"، مشيراً إلى أن ترامب أرسل مبعوثيه إلى المفاوضات بتكليف واضح بالعمل على إنهاء الحرب.

وأكد السيسي أن مصر حريصة على التفاعل الإيجابي مع القضية الفلسطينية، وأنها لن تتوقف عن مساعيها الحثيثة لوقف إطلاق النار وإعادة الاستقرار إلى قطاع غزة.

وتدخل لقاءات شرم الشيخ بين حركة حماس وإسرائيل، اليوم الأربعاء، يومها الثالث في محاولةً جديّة لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قُدمًا في طريق تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت قناة "القاهرة الإخبارية" إن لقاءات شرم الشيخ حول اتفاق غزة انطلقت في الحادية عشرة صباحًا بتوقيت القاهرة، مشيرة إلى أنها ستبحث ملف الأسرى وضمانات عدم تكرار العدوان على غزة ونقاط انسحاب الاحتلال ونفاذ المساعدات للقطاع.

