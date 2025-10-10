بالصور: تفاصيل لقاء الرئيس المصري مع كوشنر وويتكوف بشأن غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن بيان للرئاسة المصرية، اليوم الخميس، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل المبعوثَين الأميركيَين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وعبَّر عن تطلعه إلى توقيع اتفاق غزة في أقرب وقت ممكن في مصر بحضور الرئيس دونالد ترمب.

وأوضح البيان أن السيسي شدد على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري دون الحاجة إلى الانتظار إلى حين التوقيع على الاتفاق ذي الصلة.

وأكد الرئيس المصري للمبعوثين التزام مصر بالعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة لاستكمال شراكتهما في مسار السلام في الشرق الأوسط الذي بادرت به مصر ورعته الولايات المتحدة منذ سبعينيات القرن الماضي.

وعبر السيسي عن تقدير مصر ومساندتها لجهود الرئيس الأميركي لإنهاء النزاعات وإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره، مجدداً الإعراب عن تطلعه لاستقبال ترمب في مصر ليشهد توقيع هذا الاتفاق التاريخي في احتفالية تليق بالحدث.

بدورهما، أكد ويتكوف وكوشنر مجدداً عن «تقدير الولايات المتحدة الأميركية للدور المحوري الذي قامت به مصر لإنهاء الحرب ولاستعادة الاستقرار في المنطقة».

المصدر : وكالات