بريطانيا: مستعدون للمساعدة في مراقبة وقف إطلاق النار بغزة

ابوظبي - سيف اليزيد - لندن (الاتحاد)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أمس، استعداد بلاده المساعدة في مراقبة وقف إطلاق النار في غزة ونزع أسلحة حماس وتفكيك قدراتها في القطاع.

وقال ستارمر: «نحن، المملكة المتحدة، على أهبة الاستعداد للقيام بدورنا كاملاً. وعلى وجه الخصوص، نحن على أهبة الاستعداد في ما يتعلق بمراقبة وقف إطلاق النار، وتفكيك قدرات حماس وأسلحتها».

في غضون ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، أن بعثة المراقبة التابعة للاتحاد ستستأنف غداً الأربعاء، مهامها في معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر.

وأوضحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في تدوينة عبر منصة «إكس»: أن بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي في معبر رفح (EUBAM)، ستستأنف مهامها يوم 15 أكتوبر.