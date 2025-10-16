عاجل.. الحوثيوين يعلنون مقتل الغماري

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: أعلن الحوثيون، الخميس، مقتل رئيس هيئة الأركان للمليشيات محمد عبدالكريم الغماري، وقالت مليشيات الحوثي إلى أن الغماري قُتل خلال الغارات الإسرائيلية السابقة.

ورجحت مصادر مطلعه أن الغماري قتل إلى جانب رئيس وزراء حكومة المليشيات أحمد غالب الرهوي في 28 أغسطس (آب) الماضي في الضربات الإسرائيلية آنذاك.

وسبق وكان الغماري هدفا لضربة اسرائيلية في 15 يونيو (حزيران) الماضي وقد أكدت مصادر يمنية آنذاك إصابته في الغارة التي استهدفت مقرا سريا تابعا لجهاز مخابرات المليشيات وكان يتواجد فيه رئيس هيئة الأركان العامة للحوثيين محمد عبدالكريم الغماري.

ويعتبر "الغماري" الذي تمنحه المليشيات رتبة "لواء ركن" وكذلك صفة "رئيس الأركان" صاحب القرار العسكري للمليشيات.

وتشير مصادر يمنية إلى أن الغماري أصبح مؤخرا صاحب قرار إطلاق الصواريخ الباليستية ويقوم بتحديد الأماكن المستهدفة بتوجيه عملياتي من خبراء في طهران وحزب الله داخل اليمن.