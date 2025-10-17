اخبار العالم

روسيا: نأمل تنفيذ اتفاق غزة بشكل كامل وصارم

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (وكالات)

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أملها في تنفيذ الاتفاق المبرم بين إسرائيل وحماس بشأن قطاع غزة بشكل كامل وصارم.
وذكرت المتحدثة باسم الوازرة ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي، أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، تم بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا.
وقالت: «حدثت في الأيام الأخيرة تطورات إيجابية في الوضع داخل قطاع غزة تتعلق ببدء تنفيذ هذا الاتفاق بنجاح، ونحن نرحب بذلك».
وأضافت المتحدثة باسم الوزارة: «نأمل أن يُنفَّذ هذا الاتفاق بشكل كامل وصارم».
وشددت على أن «روسيا مستعدة للمساهمة في الجهود الرامية إلى تحقيق استقرار طويل الأمد في غزة ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها».

