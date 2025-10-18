مسودة خطة أوروبية لحث ترامب على دعم حل الدولتين

القاهرة - كتب محمد نسيم - كشفت صحيفة بوليتيكو الأميركية، اليوم الجمعة، عن مسودة خطة أوروبية تهدف إلى حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضمان عدم تقويض مستقبل الدولة الفلسطينية، في إطار مساعٍ دبلوماسية أوروبية لإحياء المسار السياسي في الشرق الأوسط.

وبحسب ما ورد في الوثيقة الأوروبية، شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة تعزيز السرد الإيجابي بشأن حل الدولتين كخيار واقعي لتحقيق الاستقرار الدائم، مؤكدًا أن استمرار حالة الجمود السياسي يزيد من مخاطر التصعيد في الأراضي الفلسطينية.

كما دعت المسودة إلى زيادة الضغط على المستوطنين الإسرائيليين الذين يواصلون ضمّ الأراضي في الضفة الغربية، باعتبار تلك الممارسات عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام وتتناقض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

المصدر : وكالات