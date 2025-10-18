ستارمر وزيلينسكي يشيدان باتصال "مثمر" بعد لقاء ترامب

ابوظبي - سيف اليزيد - أشاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باتصال "مثمر" مع القادة الأوروبيين يوم الجمعة، بعد ساعات من لقاء الرئيس الأوكراني مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وفي منشور على موقع "إكس"، دعا ستارمر إلى "سلام عادل ودائم" في أوكرانيا.

وقال "لقد أكدت مجددا التزامنا الثابت بأوكرانيا، وستواصل المملكة المتحدة إرسال المساعدات الإنسانية والدعم العسكري".

وأكدت الحكومة البريطانية أن ستارمر تحدث مع زيلينسكي "لتأكيد دعم المملكة المتحدة الحازم لأوكرانيا".

وقال متحدث باسم الحكومة إن الرجلين أكدا "التزامهما الثابت بأوكرانيا المستمر".