اخبار العالم

وزير الخارجية ونظيره الهولندي يبحثان العلاقات الثنائية

0 نشر
0 تبليغ

وزير الخارجية ونظيره الهولندي يبحثان العلاقات الثنائية

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم في الرياض، وزير خارجية مملكة هولندا دافيد فان ويل.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك، وسُبل تنميتها بما يلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين، إضافة إلى تناول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حيالها.


كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية ونظيره الهولندي يبحثان العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا