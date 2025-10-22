وزير الخارجية ونظيره الهولندي يبحثان العلاقات الثنائية

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم في الرياض، وزير خارجية مملكة هولندا دافيد فان ويل.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك، وسُبل تنميتها بما يلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين، إضافة إلى تناول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حيالها.