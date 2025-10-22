وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك، وسُبل تنميتها بما يلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين، إضافة إلى تناول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حيالها.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية ونظيره الهولندي يبحثان العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.