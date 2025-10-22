سباق الرئاسة
تدخل سيمون إيهيفيت غباغبو، البالغة من العمر 76 عامًا، الانتخابات الرئاسية في ساحل العاج هذا الأسبوع على رأس حزب «حركة الأجيال الماهرة». وتُعد غباغبو رمزًا للمرأة الصلبة التي صعدت من نضال النقابات والتعليم إلى قلب السلطة، حيث كانت السيدة الأولى خلال حكم زوجها السابق لوران غباغبو، الذي أطاحت به الحرب الأهلية عام 2011.
وبعد الإفراج عنها بعفو رئاسي عام 2018 إثر اتهامها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، عادت غباغبو إلى الساحة السياسية حاملة شعار «العدالة والمصالحة». وعلى الرغم من الجدل الذي يلاحق ماضيها، تراهن غباغبو على رصيدها الشعبي، ووعدها بإعادة توزيع الثروة في بلد يعيش أكثر من ثلث سكانه تحت خط الفقر.
وترى غباغبو أن اللحظة مواتية لكسر احتكار الذكور للسلطة في ساحل العاج، قائلةً إن فكرة قيادة امرأة الدولة «لم تعد صادمة كما كانت قبل عقدين»، وإن فوزها سيكون «انتصارًا لنساء إفريقيا بأكملها».
صعود محافظ
في أقصى شرق آسيا، صنعت سناي تاكايتشي التاريخ بتوليها رئاسة الوزراء اليابانية، لتصبح أول امرأة تقود الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم منذ تأسيسه. وتُعرف تاكايتشي، البالغة من العمر 64 عامًا، بميولها اليمينية المتشددة، وإعجابها الشديد بمارغريت تاتشر. كما أنها من أكثر السياسيين تشددًا تجاه الصين وكوريا الجنوبية.
وعلى الرغم من أن اليابان تحتل مرتبة متدنية عالميًا في المساواة بين الجنسين، فإن تاكايتشي نادرًا ما تناولت القضية علنًا، مفضّلة التركيز على الأمن القومي، وتعزيز القدرات العسكرية، وإصلاح الاقتصاد عبر زيادة الإنفاق والاستثمار في التكنولوجيا النووية.
وفي حين اعتبر البعض فوزها اختراقًا رمزيًا للمرأة في هرم السلطة، يرى محللون أن سياساتها المحافظة قد تُبقي سقف المشاركة النسائية محدودًا، خاصة مع إبقائها على القيود التقليدية في قانون الزواج والإرث الإمبراطوري.
كانت هذه تفاصيل خبر غباغبو وتاكايتشي تكسران احتكار الرجال للحكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.