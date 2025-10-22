مباحثات تجارية بين رئيس الوزراء الهندي وترامب

ابوظبي - سيف اليزيد - أفاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الأربعاء بأنه أجرى محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فيما أشار ترامب إلى أنهما بحثا التجارة.

وأثناء حفل بمناسبة مهرجان الأضواء "ديوالي"، قال ترامب للصحافيين إنه تحدّث هاتفيا مع مودي.

وقال ترامب وهو يضيء شموعا في البيت الأبيض بمناسبة ديوالي "ناقشنا التجارة وبحثنا الكثير من الأمور، خصوصا في عالم التجارة.. إنه مهتم كثيرا في ذلك".

شكر مودي الرئيس الأميركي على الاتصال، معربا على منصة "إكس" عن أمله في أن "تواصل ديموقراطيتانا العظيمتان تنوير العالم بالأمل".