ديمي لوفاتو تعود بألبوم جديد It’s Not That Deep.. موسيقى خفيفة ورسائل حب للحياة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 أكتوبر 2025 12:59 مساءً - عادت النجمة العالمية ديمي لوفاتو (Demi Lovato) لتتصدّر المشهد الموسيقي من جديد بإصدار ألبومها التاسع الذي حمل عنوان It’s Not That Deep، بعد غياب استمر عامين عن الساحة الغنائية.

النجمة البالغة من العمر 33 عامًا طرحت الألبوم عبر جميع المنصات الموسيقية العالمية، حيث يتألف من 11 أغنية يغلب عليها الطابع الراقص والإيقاعات الإيجابية المفعمة بالحيوية، من بينها الأغاني المنفردة التي سبق طرحها مثل “Kiss” و“Here All Night” و“Fast”.

رحلة فنية جديدة مليئة بالفرح والطاقة

عبّرت لوفاتو عن سعادتها الكبيرة بإطلاق الألبوم عبر حسابها على إنستغرام، وكتبت تقول: “IT’S NOT THAT DEEP OUT NOW!! هذه المرحلة الفنية كانت من أكثر الفترات متعة وسعادة في حياتي. أشعر حقًا أنني في المكان الذي أنتمي إليه تمامًا. كل جزء من هذا العالم صُنع بالكثير من الحب. من موقع التصوير إلى الاستوديو، استمتعت بكل لحظة من هذه التجربة، وآمل أن تشعروا بذلك عندما تستمعون إليه. أنا سعيدة جدًا لأنه أصبح أخيرًا ملككم لتضحكوا، وترقصوا، وحتى تبكوا معه (لأنني بصراحة اضطررت أن أكون عميقة قليلًا).”

الألبوم الجديد، كما تصفه ديمي، هو احتفاء بالحرية والتعبير الصادق، ويمثّل عودة إلى الموسيقى الخفيفة بعد سلسلة من الأعمال ذات الطابع العنيف في السنوات الأخيرة.

كِشا وراء التعاون مع المنتج Zhone

كشفت لوفاتو في تصريحات صحفية عن كواليس التعاون مع المنتج الموسيقي Zhone، موضحة أن الفنانة كِشا (Kesha) كانت السبب وراء هذا اللقاء الفني.

أضافت: “لقد كانت كِشا صديقة رائعة لي لسنوات، وفي أحد الأيام كانت في الاستوديو مع Zhone وأرسلت لي صورة لهما معًا وقالت: ‘يجب أن تدخلي الاستوديو مع هذا الشخص، إنه مذهل!’، وعندما عرفت أنه يحمل توقيع كِشا، وافقت فورًا. لذلك كان لها دور في صناعة هذا الألبوم، وأنا ممتنة جدًا لذلك. Zhone أيضًا أنتج أغنيتها Joyride التي أحبها كثيرًا.”

وتابعت لوفاتو مؤكدة تقديرها لروح الدعم بين الفنانات في عالم البوب: “أولًا، أريد أن أُنصف كِشا وأقول إنها لم تكن مضطرة لأن تُعرّفني على منتجها. وهذا يعكس شخصيتها الجميلة، وكيف يمكن أن تكون الأمور رائعة عندما تدعم فتيات البوب بعضهن البعض ويتمنين الخير لبعضهن. أريد أن أُبرز ذلك، لأنه يُظهر نوع الشخص الذي هي عليه.”

