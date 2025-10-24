الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين حول الحد من مخاطر الكوارث

ابوظبي - سيف اليزيد - شاركت دولة الإمارات، ممثلة في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في الاجتماع الفني الرابع والاجتماع الوزاري لمجموعة عمل الحد من مخاطر الكوارث ضمن مجموعة العشرين "G20"، الذي عُقد في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، بمشاركة وزراء وخبراء وممثلي منظمات دولية وإقليمية معنية بالحد من مخاطر الكوارث وتعزيز جاهزية المجتمعات.

ترأس وفد الدولة علي راشد النيادي مدير عام الهيئة، فيما جاءت المشاركة في إطار حرص الدولة على دعم الجهود الدولية لتقليل مخاطر الكوارث وتعزيز القدرات الوطنية والإقليمية في مجال الاستعداد والاستجابة.

وشارك الوفد في عدد من الجلسات الوزارية والفنية رفيعة المستوى، التي ناقشت موضوعات الإنذار المبكر، والتمويل الاستباقي، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية.وشاركت الهيئة في الحوار الوزاري رفيع المستوى حول الإنذار المبكر، حيث قدّم علي راشد النيادي عرضاً حول تجربة الإمارات في تطوير منظومة الإنذار الوطني الشامل التي تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل التنبؤي لضمان سرعة ودقة الاستجابة للطوارئ.

كما استعرض الوفد مبادرات الدولة في بناء المرونة المجتمعية ودعم المجتمعات المعرضة للمخاطر من خلال خطط استباقية متكاملة تراعي الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية.كما شاركت الهيئة تجربة دولة الإمارات في إدارة جائحة كوفيد-19، عبر إصدارها "الطريق إلى النجاح - النموذج الإماراتي في إدارة أزمة كوفيد-19"، الذي يعكس نهج الدولة القائم على التكامل المؤسسي والتخطيط الاستباقي والقيادة المرنة في إدارة الأزمات العالمية.

وأكد علي راشد النيادي، خلال مداخلته، أن الحد من مخاطر الكوارث يمثل محوراً أساسياً في استراتيجية دولة الإمارات الوطنية للأمن والاستدامة، مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكات الدولية، والاستثمار في حلول مبتكرة تدعم قدرات الدول على الصمود أمام التحديات المستقبلية.

كما دعا إلى تكامل الجهود بين الدول الأعضاء في مجموعة العشرين لتوحيد معايير الإنذار المبكر وتعزيز التنسيق الدولي في حالات الطوارئ الكبرى.واختُتمت المشاركة بعقد لقاءات ثنائية مع عدد من الوفود المشاركة والمنظمات الإقليمية، لبحث فرص التعاون الفني وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات إدارة الكوارث والمخاطر، حيث أكدت الهيئة التزام دولة الإمارات بمواصلة دورها الفاعل في تعزيز الجاهزية العالمية وبناء أنظمة أكثر مرونة واستدامة لمواجهة الأزمات والكوارث المستقبلية.