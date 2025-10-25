وفاة ملكة تايلاند الأم سيريكيت عن 93 عاماً

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت العائلة المالكة في تايلاند وفاة الملكة الأم سيريكيت، عن عمر ناهز 93 عاما بأحد مستشفيات العاصمة بانكوك.

وقال البلاط الملكي إن الملكة الأم فارقت الحياة بمستشفى في بانكوك، مشيراً إلى أنها بدأت تعاني من عدوى في الدم في 17 أكتوبر ولم تتحسن حالتها رغم جهود فريقها الطبي.

وأصيبت الملكة الأم بسكتة دماغية في 2012 ومن بعدها تغيبت بشكل كبير عن الحياة العامة بسبب تراجع صحتها، بحسب وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وكانت الراحلة قرينة الملك بوميبول أدولياديج، الذي توفي في عام 2016 بعد سبعة عقود على العرش، وهي والدة الملك ماها فاجيرالونجكورن.

وقد عانت من أمراض عديدة ونادراً ما كانت تظهر بشكل علني خلال الأعوام الأخيرة. وأعلن البلاط الملكي إقامة جنازة ملكية، تحمل أسمى درجات التكريم، كما أعلن الحداد لمدة عام.

وتحظى سيريكيت بالتبجيل باعتبارها الشخصية الأم في البلاد ويتم الاحتفال بعيد ميلادها في الـ12 من أغسطس باعتباره عيد الأم في تايلاند.