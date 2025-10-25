مجلس وزراء تايلاند يناقش ترتيبات جنازة الملكة الأم

ابوظبي - سيف اليزيد - عقد مجلس وزراء تايلاند اجتماعاً، صباح اليوم السبت، لمناقشة تفاصيل ترتيبات جنازة الملكة الأم سيريكيت والمراسم المختلفة والدفن.

وأعلن لاحقاً أنه سوف يطلب من أفراد الشعب ارتداء ملابس سوداء أو «ذات ألوان محايدة» لمدة 90 يوماً.

وقد يتم إلغاء الحفلات الموسيقية وغيرها من الفعاليات أيضاً، دون الإفصاح عن تفاصيل معينة في الوقت الراهن.

وقالت الحكومة التايلاندية: «سوف نذكرها بتفانيها الأبدي للأمة التايلاندية باحترام عميق».

وأعلنت العائلة المالكة وفاة الملكة الأم سيريكيت، عن عمر ناهز 93 عاماً بأحد مستشفيات العاصمة بانكوك.

وكانت الراحلة قرينة الملك بوميبول أدولياديج، الذي توفي في عام 2016 بعد سبعة عقود على العرش، وهي والدة الملك ماها فاجيرالونجكورن.

وقد عانت من أمراض عديدة، ونادراً ما كانت تظهر بشكل علني خلال الأعوام الأخيرة.

وأعلن البلاط الملكي إقامة جنازة ملكية، تحمل أسمى درجات التكريم، كما أعلن الحداد لمدة عام.