ترامب: هذه الدول ستكون جزءا من قوة حفظ الاستقرار بغزة.. ستُنشر قريبا

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الأميركي دونالد ترماب، مساء اليوم السبت، إن "السلام يجب أن يكون مستداما في غزة "، مشيرا إلى أن قوة الاستقرار في القطاع ستنشر قريبا.

وجاءت تصريحات ترامب خلال لقائه مساء السبت أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس وزرائها خلال توقف طائرته المتوجهة إلى آسيا.

وصعد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى الطائرة "إير فورس وان"، إثر هبوطها في قاعدة العُديد الجوية التي تضم المقر العام الإقليمي للجيش الأميركي وآلافا من الجنود الأميركيين.

وأكد ترامب أن الثنائي القطري اضطلع بدور حاسم في عملية السلام في الشرق الأوسط، في إشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وأضاف أن "قطر سترسل قوات حفظ سلام إلى غزة عند الحاجة إلى ذلك.. أعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة سيصمد وآمل أن يلتزم الأطراف بما وافقوا عليه".

ولفت ترامب إلى أن "السعودية والإمارات وقطر وتركيا وإندونيسيا والأردن ستكون جزءا من قوة حفظ الاستقرار في غزة".

وتابع "نحقق سلاما حقيقيا في الشرق الأوسط وهذا لم يحدث منذ 3 آلاف سنة، وما حققناه في غزة نجاح كبير".

وانضم إلى هذه المحادثات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو العائد للتو من زيارته لإسرائيل أتت في إطار الجهود الدبلوماسية الشاملة التي تبذلها واشنطن في محاولة لتثبيت وقف إطلاق النار الهش الساري منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر في قطاع غزة.

ويسافر ترامب إلى آسيا لأول مرة منذ توليه منصبه في كانون الثاني/يناير، ومن المقرر أن يعقد قمتين إقليميتين واجتماعات مع الرئيس الصيني شي جينبينغ وقادة آخرين.

المصدر : عرب 48