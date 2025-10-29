اخبار العالم

روبيو: نتلقى مقترحات بشأن تشكيل قوة دولية في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، مساء السبت، إن المسؤولين الأميركيين يتلقون مقترحات بشأن استصدار قرار محتمل من الأمم المتحدة أو اتفاقية دولية لمنح تفويض لقوة متعددة الجنسيات في غزة ، مشيرا إلى أن هذه المسألة ستناقش في قطر غدا الأحد.

وأضاف روبيو للصحفيين في أثناء سفره جوا بين إسرائيل وقطر في طريقه إلى آسيا "أبدت دول كثيرة اهتمامها بالمشاركة على مستوى ما، سواء كان ذلك ماليا أو بشريا أو كليهما.. سيحتاج ذلك إلى (قرار من الأمم المتحدة أو اتفاقية دولية) لأن قوانينها المحلية تقتضي ذلك".

وتابع "لذا، لدينا فريق كامل يعمل على وضع هذا المخطط التفصيلي".

المصدر : التلفزيون العربي

