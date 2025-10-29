سماء النمسا تشهد ظاهرة فلكية نادرة بمرور المذنب «ليمون»

ابوظبي - سيف اليزيد - شهدت سماء النمسا الليلة الماضية ظهور المذنب «ليمون»، في مشهد نادر يحدث للمرة الأولى منذ 1320 عاماً.

وتابع علماء الفلك ظهور رأس الجرم السماوي متلألئاً باللون الأخضر وخلفه ذيل مائل إلى الصفرة بسبب الغبار الناتج عن مروره في الفضاء.

وظهر المذنب «C/2025 A6»، الذي لا يُرى إلا كل 1150 عاماً تقريباً، نحو الساعة السابعة مساءً، في الأفق الشمالي الغربي وهو يتحرك مقترباً من الشمس، التي يصل إلى أقرب نقطة لها في 8 نوفمبر.

وينصح الخبراء بمتابعة المذنب حتى ليلة الغد، مع وصوله لأقصى درجة سطوع ومساهمة القمر الجديد في رؤيته، قبل أن يختفي تماماً بحلول 12 نوفمبر.

وتتوقع الحسابات الفلكية مرور الزائر النادر، المكون من كتلة صخرية جليدية، بالقرب من الأرض مرة أخرى بعد مرور نحو 1410 أعوام، ويرجع السبب إلى المدار الضخم للمذنب، الذي يستغرق نحو 1150 عاماً لإكمال دورة واحدة حول الشمس، ما يعني عدم اقتراب المذنب من الأرض مجدداً في المستقبل القريب.