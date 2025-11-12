ائتلاف رئيس الحكومة العراقية يحقق فوزاً كبيراً في الانتخابات

ابوظبي - سيف اليزيد - أفادت مصادر مقربة من تحالف رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني أن قائمته حققت "فوزاً كبيراً" في الانتخابات البرلمانية التي جرت الثلاثاء.

وقال مسؤول مقرب من رئيس الحكومة "حققت كتلة التنمية والاعمار فوراً كبيراً جداً"، فيما أكد مصدران آخران مقربان من اللائحة أنها حصدت على الأغلب "أكبر كتلة نيابية" تقارب 50 مقعداً أو اكثر.

ومن المتوقع أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، النتائج الأولية في وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء.

صوّت العراقيون الثلاثاء لاختيار برلمان جديد، في انتخابات شهدت نسبة إقبال كبيرة تجاوزت 55 في المئة.

وتسجل نسبة الإقبال غير المتوقعة ارتفاعا كبيرا مقارنةً بنسبة 41 في المئة، الأدنى على الإطلاق، خلال الانتخابات السابقة في العام 2021.

وبعد أن يسمي البرلمان رئيساً للجمهورية، يكلف الأخير رئيسا للحكومة يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عددا" بحسب الدستور، ويكون الممثل الفعلي للسلطة التنفيذية.

في ظل استحالة وجود أغلبية مطلقة، يقوم أي ائتلاف قادر على التفاوض مع الحلفاء ليشكل الكتلة الأكبر، باختيار رئيس الحكومة المقبل.