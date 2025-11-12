فرنسا تمنع شركات إسرائيلية من المشاركة في معرض أمني بباريس

القاهرة - كتب محمد نسيم - ذكرت القناة الإسرائيلية (12)، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الفرنسية منعت ثماني شركات إسرائيلية من المشاركة في معرض دولي للأمن يُقام في العاصمة باريس الأسبوع المقبل.

وأفاد التقرير بأن القرار الفرنسي جاء دون تنسيق مسبق مع حكومة بنيامين نتنياهو ، ما أثار استياءً شديدًا في تل أبيب فيما توعد مسوؤل إسرائيل، فرنسا، برد فعل "قوي للغاية".

يُذكر أن معرض الأمن في باريس يُعد من أكبر الفعاليات الأوروبية في مجاله، ويستقطب عشرات الشركات العالمية المتخصصة في التقنيات الدفاعية وأنظمة المراقبة.

المصدر : وكالات - عرب 48