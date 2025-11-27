الجيش الإسرائيلي أعلن إعادة إسرائيليين تسللوا إلى سوريا عبر موقعَين في الجولان وجبل الشيخ

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​، في بيان، أنّ "إسرائيليين تسللوا إلى الأراضي السورية عبر الحدود من موقَعين في مرتفعات الجولان وجبل الشيخ"، مؤكدًا أنّ "قواتنا هرعت إلى الموقعين وأعادت المتسللين بعد الاشتباك معهم".

ولفت إلى أنّه تمت "إحالة المشتبه بتسللهم إلى الجولان إلى الشرطة الإسرائيلية لاستكمال الإجراءات القانونية".

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، يواصل الجيش الإسرائيلي التوغل في الجنوب السوري، على الرغم من إجراء محادثات سابقة مع السلطات السورية الجديدة بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق أمني.