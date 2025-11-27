عراقجي: مستعدون للتفاوض دومًا ولم نغادر أبدًا الساحة الدبلوماسية لكن للمفاوضات قواعدها الخاصة

أشار وزير الخارجية الإيراني ​عباس عراقجي​، إلى "أننا أجرينا مع ​فرنسا​ مناقشات مفصلة حول القضية النووية، ولا يمكن إجراء مفاوضات متوازنة وعادلة بسبب النهج الأميركي".

وأكّد "أننا مستعدون للتفاوض دومًا ولم نغادر أبدًا الساحة الدبلوماسية لكن للمفاوضات قواعدها الخاصة".

ويأتي تصريح عراقجي بعد زيارته إلى باريس، حيث عقد مباحثات مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو حول ​البرنامج النووي الإيراني​، كما توصل الجانبان إلى اتفاق لتبادل السجناء بين إيران وفرنسا.