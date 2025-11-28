مدير مكتب زيلينسكي يقول إنه يتعاون مع محققي مكافحة الفساد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 10:55 صباحاً - منذ دقيقتان

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال اجتماع ”تحالف الراغبين“ في لندن، بريطانيا، 24 أكتوبر 2025. رويترز

قال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة إنه يتعاون بشكل كامل مع محققي مكافحة الفساد.

وأضاف أن أجهزة مكافحة الفساد تجري عملية تفتيش في شقته.

وفي سياق متصل، كتب يرماك على تطبيق تيليجرام “لا يواجه المحققون أي عراقيل. من جهتي، أتعاون معهم بشكل كامل”.

هذا وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إنه سيجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في وقت لاحق من اليوم لمناقشة إمدادات النفط والغاز للمجر وكذلك جهود السلام في أوكرانيا.

وحافظ أوربان على علاقات وثيقة مع موسكو على الرغم من الحرب في أوكرانيا المجاورة. ولا تزال المجر تعتمد إلى حد كبير على الطاقة الروسية حتى مع جهود الاتحاد الأوروبي لخفض الاعتماد عليها.

فيما أعلن الرئيس الروسي بوتين أمس الخميس 27\11\2025 أن موسكو ستوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا إذا وافقت قوات كييف على الانسحاب من الأراضي التي تطالب بها روسيا.

وتأتي هذه التصريحات فيما قدمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي خطة لإنهاء الحرب اعتُبرت على نطاق واسع أنها تلبي إلى حد كبير مطالب الكرملين. وعدلت الوثيقة نهاية الأسبوع الماضي بعد مشاورات مع الأوكرانيين، ومن المنتظر تقديمها إلى موسكو.