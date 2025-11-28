المؤشر نيكي يسجل مكاسب أسبوعية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 10:55 صباحاً - منذ 57 دقيقة

رجل يمشي أمام لوحة أسعار الأسهم التي تعرض متوسط أسعار أسهم نيكي خارج شركة وساطة في طوكيو، اليابان، 23 يوليو 2025. رويترز

ارتفع المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق الجمعة ليعزز مكاسبه الأسبوعية مع تحول تركيز المتعاملين نحو قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك اليابان بشأن أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وتأرجح المؤشر نيكي بين الصعود والهبوط قبل أن يغلق مرتفعا 0.2 بالمئة عند 50253.91 نقطة. وكسب المؤشر 3.4 بالمئة خلال الأسبوع لكن خسارته 4.2 بالمئة هذا الشهر تمثل أسوأ أداء في شهر نوفمبر تشرين الثاني منذ عام 2011 للمؤشر.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة بنهاية التعاملات.

وكانت أحجام التداول ضعيفة في ظل إغلاق الأسواق الأمريكية أمس الخميس بسبب عطلة عيد الشكر.

وعزز تسارع التضخم الأساسي في طوكيو احتمال رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة الشهر المقبل، في حين صار الصعود الذي شهدته أسهم التكنولوجيا الأمريكية في الآونة الأخيرة متوقفا على ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي سيخفض الفائدة في ديسمبر كانون الأول.

وقالت ماكي ساوادا المحللة لدى نومورا للأوراق المالية “مع محدودية المحفزات، فإن نشاط الشراء القوي يظل محدودا”.

وأضافت “مع اقتراب شهر ديسمبر، ينصب تركيز السوق حاليا على تطورات السياسة النقدية في اليابان والولايات المتحدة.”

وتابعت أن تأجيل خفض الفائدة في الولايات المتحدة “قد يؤدي إلى تراجع في أسهم التكنولوجيا الرئيسية”.

وصعد 143 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 80 سهما. وكان أكبر الرابحين سهم أوكوما الذي قفز 6.7 بالمئة يليه فوروكاوا إلكتريك الذي كسب 4.7 بالمئة.

وكان أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية سهم ميتسوي كينزوكو بانخفاض 2.1 بالمئة وسهم توهو الذي تراجع باثنين في المئة.