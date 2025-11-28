اخبار العالم

ألمانيا تقر مبلغاً ضخماً للإنفاق العسكري في ميزانية عام 2026

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 07:11 مساءً - منذ 48 دقيقة
علم ألمانيا

أقر المشرعون في مجلس النواب الألماني الجمعة، ميزانية عام 2026 بإجمالي إنفاق يقارب 525 مليار يورو (608 مليارات دولار).

وتتضمن المقترحات أكثر من 180 مليار يورو للاقتراض، وهو مبلغ أكبر مما كان عليه في أي وقت مضى في التاريخ الألماني باستثناء فترة جائحة فيروس (كوفيد 19).

وتشمل الميزانية أيضا نحو 108 مليارات يورو للإنفاق العسكري، وهي الأكبر منذ نهاية الحرب الباردة.

ومن المقرر أن تحصل أوكرانيا على مبلغ قياسي مقداره 11.5 مليار يورو للمدفعية والطائرات المسيرة والمركبات العسكرية ومعدات أخرى لتعزيز دفاعها ضد روسيا.

وانتقدت أحزاب المعارضة بشدة الميزانية، جزئيا بسبب خطط الدولة لتحمل مليارات الديون الإضافية.

