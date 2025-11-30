الخارجية الروسية: الهجمات الأوكرانية في البحر الأسود مرتبطة بمحاولات عرقلة جهود التوصل لتسوية

أشارت ​وزارة الخارجية الروسية​، إلى أن "الهجمات الأوكرانية في البحر الأسود مرتبطة بمحاولات عرقلة الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية".

ومساء الجمعة استهدفت زوارق مسيّرة أوكرانية ناقلتيْ نفط في البحر الأسود، في هجوم قالت سلطات ​أوكرانيا​ إنه يستهدف عمليات تصدير النفط الروسي. ومن جانبها دانت سلطات تركيا هذا الحادث، وقالت إنه وقع داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وقال مسؤول بجهاز الأمن الأوكراني إن زوارق مسيرة ضربت ناقلتي النفط "كايروس وفيرات" خلال توجههما فارغتين إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي لتحميل نفط مخصص للأسواق الأجنبية.

كما نشر لقطات تُظهر زوارق سريعة تقترب من الناقلتين قبل انفجارات قوية تسببت في اندلاع حرائق على متنهما، مؤكدا أن السفينتين خرجتا فعليا من الخدمة وأن الهجوم يمثل "ضربة كبيرة" لعمليات نقل النفط الروسي.