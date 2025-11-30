عراقجي استقبل نظيره التركي: يجب وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان وسوريا

شدّد وزير الخارجية الإيراني ​عباس عراقجي​، على أنّه "يجب وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان وسوريا".

ولفت، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي ​هاكان فيدان​، إلى أنّ "الانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار في غزة والهجمات الأخيرة للاحتلال الصهيوني على لبنان وسوريا، تُظهر سعي هذا الكيان لزعزعة استقرار المنطقة".

وأشار عراقجي إلى أنّ "تركيا وإيران تؤكدان على تطوير التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك إنشاء مناطق حرة مشتركة وتفعيل معبر حدودي جديد".

وأضاف: "تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة إزالة العقبات القائمة في مسار التجارة والاستثمار، وتم الاتفاق على متابعة هذه القضايا بشكل خاص ضمن إطار مجلس التعاون رفيع المستوى واللجنة الاقتصادية المشتركة".