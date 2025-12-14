المملكة تشارك في مؤتمر رابطة مكافحة الفساد

وألقى الكهموس كلمة المملكة خلال الاجتماع، أكد فيها استمرار قيادة المملكة على نهجها الراسخ في مكافحة الفساد بشتى صوره وأساليبه انسجامًا مع رؤيتها 2030، ودعم الجهود والمبادرات الدولية ذات الصلة، وأعرب عن التزام المملكة الراسخ بالتنفيذ الفعال للاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، لاسيما من خلال تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من آليات التعاون المتاحة، ومن ذلك شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد «غلوب إي»، ودعا الدول الأعضاء إلى الاستفادة الفعالة من الشبكة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود واسترداد الأصول بفعالية، وحرمان مرتكبيها من الملاذات الآمنة.
