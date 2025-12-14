اخبار العالم

المملكة تشارك في مؤتمر رابطة مكافحة الفساد

شاركت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بوفد يرأسه رئيس الهيئة مازن الكهموس في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد (IAACA)، تحت عنوان «نحو مستقبل نزيه.. الابتكار، والتعاون، والعمل ضد الفساد»، وذلك في العاصمة الدوحة بدولة قطر.

وألقى الكهموس كلمة المملكة خلال الاجتماع، أكد فيها استمرار قيادة المملكة على نهجها الراسخ في مكافحة الفساد بشتى صوره وأساليبه انسجامًا مع رؤيتها 2030، ودعم الجهود والمبادرات الدولية ذات الصلة، وأعرب عن التزام المملكة الراسخ بالتنفيذ الفعال للاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، لاسيما من خلال تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من آليات التعاون المتاحة، ومن ذلك شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد «غلوب إي»، ودعا الدول الأعضاء إلى الاستفادة الفعالة من الشبكة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود واسترداد الأصول بفعالية، وحرمان مرتكبيها من الملاذات الآمنة.


